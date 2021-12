Ex-presidiário é morto a tiros no bairro Cohab, em Areia Branca

Um ex-presidiário foi morto a tiros no final da noite desta terça-feira (21), no bairro Cohab, no município de Areia branca.

O corpo de Francisco Sérgio Alves da Silva, de 37 anos, foi encontrado por volta das 23h45. Populares acionaram a Polícia Militar afirmando terem ouvido disparos de arma de fogo na região, mas ninguém soube dar mais detalhes.

Quando os PM chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Os policiais ainda informaram que Francisco tinha passagem no sistema prisional por arrombamento e que havia sido solto recentemente, por alvará de soltura.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. O corpo de Francisco foi removido para a sede do Itep em Mossoró.