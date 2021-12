Cachorro roubado durante arrastão na zona rural de Mossoró é recuperado pela Polícia Civil

O animal da raça pastor suíço foi levado por assaltantes na terça-feira, dá uma residência da comunidade Lagoinha, juntamente com um veículo e outros pertences da família. O caso aconteceu na terça-feira (21). No mesmo dia os objetos e o veículo foram recuperados e uma pessoas foi presa. No entanto, o cachorro só foi encontrado nesta quinta (23), em uma base desativada da Polícia Militar, no Abolição. A PC chegou ao local após uma denúncia anônima. O cachorro está bem e já foi entregue ao dono.