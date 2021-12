Homem de 36 anos é preso com maconha e crack pela PF, em Mossoró

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta-feira (23), no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Mossoró, um homem de 36 anos, acusado de tráfico de drogas. Com ele, foi apreendido cerca de meio quilo de maconha e crack.

A prisão é decorrente de ação conjunta com a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP-Mossoró), e contou ainda com policiais rodoviários federais e policiais militares do 12° BPM.

Coordenada pela Polícia Federal e instalada na sede do órgão em Mossoró, a Força-Tarefa de Segurança Pública é composta por policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e policiais penais estaduais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

A Força-Tarefa conta com o apoio da população através do telefone (84) 3323.8300, bem como pelo WhatsApp: 99218.0326, que são os canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crime, sendo o sigilo do denunciante plenamente preservado.