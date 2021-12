Prefeito de Mossoró é o quinto melhor avaliado em todo o Nordeste

Ao receber a notícia de estar entre os cinco melhores prefeitos do Nordeste, Allyson Bezerra comentou que sente-se ainda mais estimulado a continuar o trabalho que hoje está tendo o reconhecimento do povo de Mossoró. “Esse resultado é construído a muitas mãos diariamente trabalhando muito para transformar Mossoró. Agradeço aos nossos secretários, aos servidores, contratados e toda nossa equipe pelo empenho e dedicação para mudar e melhorar a vida do nosso povo”, afirmou.