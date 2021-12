Jovem é baleado ao reagir a tentativa de assalto; vítima morreu após dar entrada no HRTM

O crime aconteceu no bairro Bom Jesus, na noite deste domingo (26). A vítima foi identificada como Magno Borges de Oliveira, de 29 anos. De acordo com a PM, o rapaz teria sido abordado por um suspeito quando chegava em casa. Ele foi baleado duas vezes na região do tórax. O criminoso fugiu levando os pertences da vítima.