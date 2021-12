Governadora autoriza promoção de 323 praças e 5 oficiais da PMRN

A governadora Fátima Bezerra autorizou nesta segunda-feira (27), a promoção de 323 praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, dos quais 292 passarão de terceiro para segundo sargento. Também serão promovidos cinco oficiais.

O ato de promoção de três majores ao posto de tenente coronel dentista, um major a tenente coronel veterinário e um capitão a major do quadro combatente foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28). A promoção dos praças sai em publicação no boletim interno da corporação.

Com as promoções de agora, chega a 8.204 o número de promovidos na Polícia Militar em três anos do governo da professora Fátima Bezerra.

"É mais valorização para os policiais militares do Rio Grande do Norte, respeito que nosso governo tem pelos profissionais da segurança pública e o reconhecimento de um direito, que é sagrado, e que estamos cumprindo religiosamente. Fico muito feliz por ultrapassar, em três anos de governo, a marca de mais de 8 mil policiais promovidos. Parabéns a todos! Sigamos em frente", disse a governadora.

Este foi o segundo ato desta natureza em pouco mais de um mês. Em 18 de novembro, a governadora autorizou a promoção de 287 alunos à graduação de soldado do quadro de Praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ampliando o efetivo para 8.384 policiais.

Foi a primeira promoção de policiais após a promulgação da lei da equidade de gênero - Lei Complementar nº 683, de 27 de julho de 2021 -, que extinguiu a diferenciação por sexo para ingresso nos quadros da Instituição.

A autorização de hoje inclui ainda a promoção de quinze segundos sargentos ao posto de primeiro sargento; quatro primeiros sargentos a subtenente, dez cabos a terceiros sargentos e dois soldados a cabo.

Promoções na PM

Praças: 323

- 1° Sargento a Subtenente: 04

- 2° Sargento a 1° Sargento: 15

- 3° Sargento a 2° Sargento: 292

- Cabo a 3° Sargento: 10

- Soldado a Cabo: 02

Oficiais: 05

- Major a Tenente Coronel Dentista: 03

- Major a Tenente Coronel Veterinário: 01

- Capitão a Major do Quadro Combatente: 01

Resumo

Promovidos entre 2019 e 2021

Praças: 8.011

Oficiais: 193

Total: 8.204