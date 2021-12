Alunos novatos com deficiência podem ser matriculados na UEI do Nova Mossoró até sexta (31)

A primeira etapa do calendário de matrículas para as crianças que irão ingressar, em 2022, na nova Unidade de Educação Infantil (UEI) do Conjunto Nova Mossoró segue aberta até a próxima sexta-feira (31), por meio da plataforma “Educação Digital” (acesse AQUI).

Nesta etapa, a solicitação de vaga deve ser feita pelos pais ou responsáveis de alunos novatos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação.



A UEI do Conjunto Nova Mossoró será instalada na Rua Audi e foi criada recentemente, por meio do Decreto nº 6.383/2021. As aulas na unidade começam em 7 de março de 2022, assim como em toda a rede municipal de ensino, conforme calendário letivo aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME).

Pela primeira vez na história, as matrículas da rede municipal de ensino acontecem em formato 100% on-line, contemplando todas as escolas e UEIs.

Esse avanço só foi possível devido ao investimento feito desde o início do ano pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Educação, no processo de informatização da rede, o que agora já é realidade.

Para realizar a matrícula, o responsável pelo aluno deve clicar na aba SIGEduc e depois em “Novos Estudantes com NEE – Realizar Nova Solicitação de Vaga”. A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”.

Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e a respectiva etapa de ensino. No caso da UEI Nova Mossoró, a etapa disponível é “Ensino Infantil”. Em seguida, é preciso escolher a série/curso (Maternal I, Maternal II ou Multisseriada – Creche).

Na etapa seguinte, o sistema apresentará o nome da UEI Nova Mossoró com a oferta de vaga disponível. No próximo passo são preenchidos o turno, dados pessoais, dados residenciais e informada qual a necessidade especial do aluno. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

Para efetivação da matrícula na nova Unidade de Educação Infantil é necessária a apresentação, entre os dias 3 e 5 de janeiro de 2022, de laudo clínico, assim como a documentação prevista no art. 17 da portaria que instituiu o calendário de matrículas (confira AQUI).

A apresentação dos documentos deverá ser realizada, neste caso específico, na Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação, instalada no Centro Administrativo da Cidadania, bairro Aeroporto.



De acordo com a secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar, a UEI Nova Mossoró terá capacidade para atender até 164 crianças. “Foi um compromisso da gestão municipal de que para 2022 nós já estaríamos com essa Unidade de Educação Infantil em funcionamento. Estaremos já funcionando a partir do dia 7 de março aqui no Nova Mossoró. As matrículas já estão abertas”, pontuou.

ETAPAS

Confira todas as etapas do calendário de matrículas da rede municipal de ensino:

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação (de 22 a 26 de dezembro);

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação – UEI Nova Mossoró (de 27 a 31 de dezembro);

- Renovação (realizada pela própria unidade de ensino, por meio do SIGEduc, de 3 a 7 de janeiro de 2022);

- Transferência (de 10 a 14 de janeiro de 2022);

- Matrícula de novos alunos (de 17 a 23 de janeiro de 2022).