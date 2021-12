Jovem de 22 anos é morto a tiros no bairro Vertentes, em Assu

A vítima foi identificada como Alisson Matheus da Silva. Ele foi encontrado por policiais militares, baleado, em via pública, após denúncia de populares sobre tiros na região. O caso aconteceu por volta das 1h30 desta quarta-feira (29). Alisson ainda chegou a ser levado pelos próprios PMs para a unidade de saúde do município, mas acabou morrendo no caminho.