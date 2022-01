Suspeito de chacina em Fortaleza, preso em Macaíba, é transferido para o Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), intermediou a transferência do Rio Grande do Norte para o Ceará de Raí César Silva Araújo, conhecido como 'Jogador', de 28 anos.

Ele é suspeito de ter participado da chacina da Sapiranga, que matou seis pessoas no último dia 25 de dezembro, em Fortaleza.

A prisão em flagrante aconteceu no dia 29 de dezembro, no município de Macaíba, Região Metropolitana de Natal. O suspeito dirigia um veículo que foi abordado pela PRF no quilômetro 294 da BR-304.

Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo portava um cigarro de maconha, o que ensejou a prisão em flagrante. Já o mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça do Estado do Ceará, por suspeita de participação na chacina da Sapiranga.

Os agentes da PRF obtiveram informações da inteligência da Polícia Civil do Ceará sobre o possível envolvimento do indivíduo na chacina.

Depois da abordagem, a PRF entrou em contato com o Gaeco do MPCE para que, junto à Polícia Civil cearense, intermediasse a transferência do suspeito, que chegou ao Ceará ainda na noite de quarta-feira (29).

A Polícia Civil do Ceará pediu a prisão temporária do suspeito de envolvimento na chacina, o MPCE emitiu parecer favorável ao pedido da Polícia, e a Justiça decretou a prisão temporária ainda na mesma noite.

A condução do indivíduo do Rio Grande do Norte para o Ceará foi feita pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará. A ação conjunta foi realizada pelo Gaeco do MPCE, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte e pela Polícia Civil do Ceará.