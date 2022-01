Homem morre no HRTM após trocar tiros com a Polícia Militar na Barrinha

O caso aconteceu no final da noite deste domingo (2). Lucas Henrique Barboza Bezerra, de 20 anos, foi baleado na perna durante o confronto, ele chegou a ser atendido na UPA do Alto de São Manoel e depois levado para o Tarcísio Maia, onde entrou em óbito. O homem era suspeito de estar praticando assaltos com um comparsa na região da comunidade rural. Quando se depararam com uma viatura, eles tentaram fugir disparando contra os policiais, que revidaram a agressão.