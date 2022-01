Confira qual a dieta certa para começar o ano em forma com a saúde

A obesidade é um problema preocupante em saúde pública no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/2019) apontam que, atualmente, no Brasil, 60,3% dos adultos apresentam excesso de peso, o equivalente a 96 milhões de pessoas.

A maior prevalência é no público feminino (62,6%). A condição de obesidade, que engloba parte dos indivíduos com excesso de peso, já atinge 25,9% da população – cerca de 41,2 milhões de adultos.

Todos os dias surgem dietas malucas que prometem o emagrecimento rápido e eficaz: Dieta do cubo de gel, master cleanse, Martini, do ovo cozido, papinha de neném, da banana, do passarinho e tantas outras. Mas os resultados instantâneos não funcionam a longo prazo, como explica o nutricionista do Sistema Hapvida.

“As pessoas tendem a correr atrás do prejuízo do excesso e querem o emagrecimento rápido. Com isso, optam por dietas desconhecidas que geralmente resultam na satisfação do paciente, porém é tudo momentâneo. O ideal é o emagrecimento com bons hábitos e de forma saudável’’, destaca o Dr. Alexandre Neves.

Segundo o profissional da saúde, o ideal é seguir uma orientação nutricional que irá indicar alimentos naturais, integrais, refeições equilibradas a cada três horas, frutas, verduras e proteínas. A alimentação deve ser aliada também com exercícios físicos.