Polícia investiga feminicídio em São Miguel; suspeito teria cometido suicídio após o crime

Uma mulher foi assassinada com golpes de faca, na tarde de sábado (1º), no município de São Miguel, no alto oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Antonia Lucileide Barros Nunes da Silva, de 43 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, José Paulino de Lima, de 40 anos.

O caso chamou ainda mais atenção porque o homem também foi encontrado morto no local. A Polícia suspeita que o homem matou a vítima e cometeu suicídio com uma corda, em seguida.

Não houve testemunhas do crime. Ninguém viu ou ouviu nada. A Polícia Militar foi acionada no final da tarde por vizinhos que afirmaram ter visto sangue na porta da casa do casal. Ao chegarem no local, se depararam com a cena.

Antônia foi morta com vários golpes em diferentes regiões do corpo.

Os corpos das duas vítimas foram removidos para o Itep de Pau dos Ferros. A delegacia de polícia civil de São Miguel vai investigar o caso.