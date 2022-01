Operação Ano Novo: autuações por embriaguez ao volante nas rodovias federais do RN sobem 450%

O dado consta no balanço divulgado pela PRF nesta segunda-feira (3). O quantitativo de pessoas flagradas realizando a manobra de ultrapassagem em trechos proibidos também subiu 837% durante os quatro dias de operação, que aconteceu de 30 de dezembro de 2021 a 02 janeiro de 2022. Já o número de acidentes graves e com vítima fatal foi igual ao do ano passado, três acidentes graves, sendo um com vítima fatal.