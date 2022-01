Idosa de 81 morre após carro em que estava capotar na BR 304, em Angicos

O caso aconteceu por volta das 13h40 desta terça-feira (4). De acordo com informações da PRF, o condutor de um veículo tipo Renault Logan perdeu o controle, saiu da pista e capotou. A mulher morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para a Unidade de Saúde do município de Fernando Pedroza.