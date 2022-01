Governo do RN investe R$ 4,7 milhões e amplia efetivo para garantir segurança no Verão 2022

O Governo do Rio Grande do Norte realizou na manhã desta quarta-feira (5) o lançamento oficial da "Operação Verão 2022".

Neste ano o efetivo foi ampliado e contará com a atuação de 1.300 homens e mulheres em serviço extraordinário durante todo o período de veraneio, com um investimento de aproximadamente R$ 4,7 milhões.

Reuniões com prefeituras dos municípios litorâneos e com a sociedade civil foram determinantes na construção do plano operacional.

Sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), a Operação Verão 2022 terá atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) em ações conjuntas com o Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN-RN); Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER-RN); Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA-RN); Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP); Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) e Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-RN).

A governadora Fátima Bezerra ressaltou a integração entre as instituições e o empenho para pagamento das diárias operacionais aos profissionais que irão trabalhar durante a Operação Verão 2022.

"Para a Operação Verão 2022 contamos com um trabalho integrado importante entre a secretaria de segurança pública e outros órgãos do governo do estado. Além disso, é importante ressaltar que os agentes de segurança irão trabalhar neste período com as diárias operacionais em dia. É um esforço do governo do estado para garantir maior tranquilidade aos turistas e, principalmente, ao povo do Rio Grande do Norte", afirmou a governadora.

Em razão das demandas das cidades litorâneas, na terça-feira, 28 de dezembro, o governo do estado convocou prefeitos e gestores de turismo e defesa social dos municípios do litoral potiguar, além de representantes do trade turístico, para discutir a realização de ações integradas com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho da segurança pública nessas áreas.

Para alinhar ações de fiscalização e produzir encaminhamentos para ocorrências registradas, foi realizada uma reunião na terça-feira, 4 de janeiro, onde foram discutidos temas como o trânsito no entorno do Cajueiro de Pirangi, o trânsito no entorno das praias do litoral Norte e Sul, o controle de veículos 4x4 e buggers nas dunas e orla marítima e a poluição sonora na área litorânea do estado.

O secretário titular da SESED, coronel Araújo, comentou a importância da elaboração do plano operacional para este veraneio.

"A Operação Verão que se inicia hoje e vai até o final de fevereiro possui um planejamento muito bem alinhado. Este ano contamos com um efetivo de 1.300 agentes de segurança, homens e mulheres abnegados e empenhados em atender da melhor forma possível os mais de 400 quilômetros de extensão dos litorais norte e sul do estado", disse.

POLÍCIA MILITAR

A área de atuação da instituição dará cobertura reforçada a uma extensa faixa litorânea do estado, de Baía Formosa até Tibau, com um efetivo extraordinário de 734 policiais militares em toda a operação verão.

De acordo com o ordenamento estrutural da PM, é responsabilidade do Comando de Policiamento da Capital (CPC) as ações na área de Natal (Ponta Negra, Via Costeira, Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte, Redinha Velha, Redinha Nova e Santa Rita).

No entorno da capital e pelo interior do estado, os trabalhos ostensivos serão realizados pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e pelos Comandos de Policiamento Regionais (CPRs). O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) atuará em todo o litoral potiguar.

POLÍCIA CIVIL

A atuação da Polícia Civil estará dividida em ações na região metropolitana, por meio da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), e no interior, coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPCIN). A instituição contará com um efetivo de 435 policiais em serviço extraordinário durante toda a operação verão.

A DPGRAN também estará presente nos litorais Sul (Pium, Cotovelo, Pirangi do Norte até Barreta) e Norte (Redinha Velha e Redinha Nova, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Pitangui, Graçandu, Jacumã, Muriú, Porto Mirim, Barra de Maxaranguape, Maracajaú e Caraúbas), com postos fixos na Praia de Pirangi do Norte e Barra de Maxaranguape, além de postos móveis com delegacias instaladas na Praia de Pirangi do Norte e em Muriú.

Já a DPCIN reforçou a presença com delegacias fixas em Pipa, Tibau do Sul e Nísia Floresta, com postos móveis em São Miguel do Gostoso e Nísia Floresta.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do RN contará com um efetivo de 60 policiais em serviço extraordinário durante toda a operação verão.

Eles estarão presentes na praia da Redinha Nova e Velha, Praia do Forte, Praia do Meio/Artistas, Areia Preta/Miami, Ponta Negra, Búzios, Camurupim, Pipa (Praia do Amor) e Tibau (Emanuelas).

No dia 8 de janeiro também acontecerá o início da Campanha Praia Segura, do Corpo de Bombeiros. Com três frentes de atuação, a campanha tem como objetivo principal garantir mais segurança nas praias.

Com apoio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o CBM realiza a “Blitz Educativa”. Ação de prevenção aos condutores nos acessos às praias do litoral potiguar.

Os bombeiros também atuarão na ação “Criança a Vista”, atuando para identificar crianças por meio de pulseiras, com o intuito de prevenir possíveis desaparecimentos. Essa cobertura acontecerá nas praias de Búzios, Ponta Negra, Praia do Meio, Praia de Miami, Praia de Areia Preta, Praia do Forte, Praia dos Artistas, Santa Rita e Redinha (Velha e Nova), e contará com a parceria da Cruz Vermelha

Outra frente de atuação dos bombeiros é a ação ‘Turista Legal’, que será realizada em aeroportos, rodoviárias, restaurantes, hotéis e pousadas de Natal, cujo objetivo principal é orientação e dicas de segurança aos turistas.

ITEP

Equipes de plantão atuarão em Natal e nas regionais de Mossoró e Caicó.

REFORÇO OPERACIONAL

Para reforçar as ações durante o veraneio potiguar, a Polícia Militar contará com o trabalho efetivo dos novos soldados formados neste ano. Em fevereiro, a corporação formou 1.022 novos policiais, e em dezembro mais 290 praças foram incorporados ao efetivo operacional.

GARANTIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Publicado no diário oficial do estado nesta terça-feira (04), o decreto do Governo do Rio Grande do Norte que regulamenta o auxílio-alimentação a policiais militares entre em vigor de forma imediata.

Com o novo decreto, aqueles que estiverem em serviço em todos os 167 municípios receberão as três refeições diárias, e não duas, totalizando R$ 45 por dia trabalhado. Com a medida, o governo institui o auxílio e o policial passa a contar com esse dinheiro depositado em conta corrente antecedendo a efetivação do serviço, garantindo a alimentação naqueles dias em que está em atividade.

DETRAN

Importante parceiro em ações durante a operação verão, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) realizará procedimentos educativos para condutores sobre boas práticas no trânsito, além da entrega de kits e materiais com o tema da campanha educativa “No trânsito, desacelere”. As ações terão participação do ‘Teatro Educativo para o Trânsito’, que realizará orientações de forma lúdica.