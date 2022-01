Terceiro crime de homicídio em Mossoró no ano de 2022 é registrado no Planalto 13 de maio

Um rapaz de 20 anos foi morto a tiros em via pública, na rua rua Joaquim Afonso, no bairro Planalto 13 de Maio. O crime aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (6). Ele é a terceira vítima de homicídio em Mossoró, no ano de 2022.

Nicolas Júri Maximino, de 20 anos, havia saído de um supermercado, onde tinha feito umas compras, acompanhado de duas mulheres.

Populares informaram que ao chegar no caixa o trio percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Nicolas teria ido em casa pegar mais dinheiro e retornado ao local. Em seguida, deixou o supermercado e foi surpreendido pelos criminosos.

A Polícia Militar não soube informar se as duas mulheres ainda estavam com ele na hora do crime. Até então, não houve testemunhas. Populares apenas afirmaram que ouviram os disparos logo após Nicolas deixar o supermercado.

Também não há informação sobre a quantidade de atiradores. A vítima morreu no meio da rua, a caminho da casa dela.

Nicolas cumpria pena por roubo e estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. A motivação do crime é desconhecida.

O corpo do rapaz foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.