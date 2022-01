Borracheiro atropelado em Apodi morre no HRTM; motorista pagou fiança e foi liberado

O borracheiro Cezimar Gomes de Oliveira morreu, no início da tarde desta quinta-feira (6), no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O homem foi atropelado na terça-feira (4), na BR-405, no município de Apodi, por Francisco José da Silva, de 53 anos, que dirigia embriagado.

Cezimar estava no acostamento da pista, realizando a troca do pneu de um carro, quando foi atingido. O motorista ainda bateu no outro veículo.

Após o acidente, a vítima foi socorrida para o hospital local e, após estabilizada, transferida para o HRTM.

Já o atropelador, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no mesmo dia. Ao passar pelo teste de etilômetro, foi obtido o resultado de 0.72, indicando que estava dirigindo sob efeito de álcool.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Plantão de Mossoró, onde foi lavrado o flagrante. No entanto, apesar da embriaguez, pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

O corpo de Cezimar Gomes foi transferido do necrotério do HRTM para o Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.

Francisco José deverá responder agora pelo crime de homicídio.