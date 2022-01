"Vaqueiro" é morto com tiro no tórax na região norte da cidade de Mossoró-RN

Além desta Conduta Violenta Letal e Intencional que teve como vítima o cidadão conhecido por Vaqueiro (foto), a Policia Militar registrou também neste sábado a morte de um suspeito de assalto na região do Grande Alto São Manoel. Os dois casos serão investigados em inquérito policial conduzido pela Divisão de Homicídios

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de Condutas Violenta Letal e Intencional (CVLI) no município de Mossoró neste sábado, dia 8 de janeiro de 2022.

A primeira ocorrência teve como vítima Evandro Batista de Lima, de 23 anos. Ele teria assaltado uma mulher junto com um comparsa e um popular o baleou quando ele fugia.

O segundo elemento deste assalto, segundo a PM, também teria sido baleado, mas não foi encontrado. Conseguiu escapar do cerco policial na madrugada do sábado.

Evandro Batista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel, mas não resistiu ao ferimento do tiro e morreu. Seu corpo foi encaminhado para o ITEP.

O segundo caso de CVLI neste sábado, o quinto neste ano de 2022, ocorreu por volta das 21 horas no acampamento Terra Prometida, que fica na região Norte de Mossoró.

A vítima é Francisco Sales de Holanda Filho, de 23 anos, conhecido por Vaqueiro. Ele foi baleado no tórax e tentou correr, mas não resistiu e morreu no quintal de um casebre.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do ITEP. A PM, com base nas informações passadas no local, que os assassinos teriam fugido num HB20, prenderam um suspeito.

O suspeito é um preso de Justiça que estava num carro idêntico ao usado no crime. Ele foi conduzido a Delegacia de Plantão e está sendo investigado pelo homicídio.

As duas investigações serão conduzidas pela Divisão de Homicídios de Mossoró.