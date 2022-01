Mossoró registra o sexto homicídio nos primeiros dez dias de 2022

A vítima, um homem que estava sem identificação, foi encontrado em um matagal, às margens da RN-015, sentido Mossoró/Baraúna, na manhã desta segunda-feira (10). O corpo apresentava um ferimento compatível com disparo de arma de fogo na região da cabeça. De acordo com o perito do Itep, é possível determinar que a vítima estava morta há, pelo menos, seis horas. O corpo foi removido para a sede do órgão, onde passará por exames e aguardará o comparecimento de familiares para identificá-lo.