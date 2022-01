Azul cancela voos em Mossoró por aumento nos casos de gripe e covid-19 entre tripulantes. Segundo informações obtidas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, os cancelamentos acontecem por remanejamento na carga horária dos tripulantes da companhia aérea diante do aumento de casos de gripe e covid entre os trabalhadores. Foram cancelados voos nos dias 9 e 10 e, ainda, estão cancelados os da próxima sexta e sábado, dias 14 e 15 de janeiro. O problema também vem acontecendo em outros terminais, não sendo um problema apenas no aeroporto de Mossoró.

A Azul Linhas Aéreas, que opera na cidade de Mossoró, com destino às capitais Natal/RN e Recife/PE, cancelou voos em virtude do aumento no número de casos de gripe e covid-19 entre os tripulantes.

A empresa cancelou voos nos dias 9 e 10 de janeiro, ambos não pousaram no Aeroporto Dix-Sept Rosado, e já informou sobre o cancelamento das rotas nesta sexta e sábado, dias 14 e 15 de janeiro.

Por meio de nota, a companhia explicou que os voos estão sendo cancelados por remanejamento na carga horária dos seus tripulantes, mas a previsão é que os voos da semana que vem em Mossoró sejam mantidos dentro de sua normalidade.

A Azul ainda informou que os passageiros devem ficar atentos se houve cancelamentos em seus voos.

A Infracea, responsável pelo gerenciamento do terminal aeroportuário de Mossoró, informou que os passageiros que tiveram seus voos cancelados, devem procurar a companhia, no terminal, dentro do horário de funcionamento, conforme tabela abaixo:





A companhia, lembra, ainda, que o problema está acontecendo em diversos terminais, não sendo um problema exclusivo no aeroporto de Mossoró.