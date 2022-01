Mossoró rural: Especialista ensina como produzir leitões com carne macia

Cuidados com a alimentação das matrizes em gestação, fornecimento de ração que atenda às necessidades nutricionais dos animais, além de água à vontade e em boa qualidade são pontos importantes do processo. “Para atender às demandas dos consumidores que buscam por carne de qualidade, macia, saborosa, suculenta e oriunda de animais jovens, os produtores não podem errar na fase inicial, a partir dela que as demais fases terão melhor produtividade”, destacou Mariana Freitas, zootecnista e consultora do projeto, realizado pela PMM, em parceria com o SEBRAE e a FUNCERN.