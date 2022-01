Cabo Tony Fernandes destina emenda de R$ 25 mil para a UERN

O vereador Cabo Tony Fernandes protocolou emenda impositiva no valor de R$ 25 mil para o programa ACOLHER + da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A medida vai ajudar na ampliação dos serviços de saúde para a população mais carente da cidade, por meio de atendimentos realizados pelos ambulatórios das faculdades de Enfermagem e de Ciências da Saúde da universidade.

Em novembro de 2021, a Reitora Cicilia Maia propôs uma parceria entre a universidade, Câmara e Prefeitura de Mossoró na execução do Programa. A ideia era a destinação de R$ 500 mil de emendas parlamentares impositivas, numa articulação de todos os vereadores.

Os recursos destinados pelo vereador Tony Fernandes serão destinados para pagamento de bolsas de estudantes e aquisição de equipamentos e material de consumo.

“Todos sabem do carinho que tenho pela UERN, da qual sou egresso, vindo a concluir dois cursos, História e Direito, estando sempre à disposição para lutar pelo crescimento da instituição e apoiar sua atuação sempre responsável com foco no bem público comum. Contem comigo!”, disse Tony.