Transferências de alunos da rede municipal de Mossoró acontece até esta sexta, 14

A secretaria de educação reforça para o prazo para a solicitação, que deve ser realizadas nas seguintes situações: mudança de domicílio, quando não há oferta do ano subsequente de ensino e por escolha, ou seja, quando o pai ou responsável opta por pleitear uma vaga em uma outra unidade de ensino, da rede municipal ou não. A solicitação pode ser realizada online, por meio do site da Prefeitura de Mossoró. No entanto, pais ou responsáveis ainda precisam comparecer a unidade de ensino para realizar a confirmação da mudança.