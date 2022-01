Motorista morre após capotar veículo na BR-110, entre Mossoró e Upanema

O caso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (13), próximo ao Sítio Santana. A vítima, identificada como Washington Dantas Sobrinho, de 54 anos, teria perdido o controle do veículo, que acabou saindo da pista e capotando. O homem estava transportando caixas de cigarros sem nota fiscal. O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.