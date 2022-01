Ufersa está com 145 vagas abertas para oficinas de dança, teatro e música

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Ufersa lançou edital para a seleção de alunos para os cursos do Núcleo de Arte e Cultura, referente ao semestre letivo de 2021.2.

Estão sendo ofertadas 145 vagas para 8 oficinas artísticas nas modalidades de dança, teatro e música, conforme o quadro abaixo:





A novidade para esse semestre será a Oficina de Big Band com 16 vagas ofertadas. Os interessados pelas práticas de Choro, Coral e Big Band deverão gravar um vídeo de no máximo dois minutos de duração, conforme as orientações do edital. A seleção será realizada entre os dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro de 2022.

Veja o edital completo AQUI.

As oficinas são voltadas à comunidade geral, podendo englobar tanto o público interno quanto externo à Ufersa. Há vagas para crianças a partir dos 6 anos, no caso do balé infantil, até adultos (sem idade máxima), nas demais oficinas.



As descrição das oficinas e pré-requisitos para participar também podem ser conferidos no edital.

"Convido todes pra se inscrever no edital de convocação para novos alunos do núcleo de artes da UFERSA, temos 8 modalidade de artes - nas áreas de Teatro , Dança , Música !!! Esse curso livre dura 06 meses e acompanham o período de aulas da Ufersa ! Totalmente Gratuito !!", disse Joriana Ponte, professora de teatro do núcleo.

A inscrição será gratuita e pode ser realizada de 24 a 28 de janeiro, por meio do link https://forms.gle/srvT62ve3tZgc9Vc7. As vagas dos cursos serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição (data e hora) com exceção das práticas de Choro, Coral e Big Band. As oficinas também são totalmente gratuitas.

O resultado será publicado no dia 04 de fevereiro de 2022 na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFERSA (https://proec.ufersa.edu.br/) e nas redes oficiais do Núcleo de Arte e Cultura.

As oficinas terão início no dia 07 de fevereiro e terminam no dia 18 de junho. As aulas de Teatro e Música serão realizadas no Núcleo de Arte e Cultura – NAC/Ufersa, localizado na Avenida Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró, RN, Campus Oeste.

Já as aulas de Dança serão realizadas no Prédio do Expocenter (sala 05), Campus Leste. Para a certificação, o aluno deverá integralizar, no mínimo, 75% de aproveitamento das atividades.