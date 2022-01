Vereadores têm até esta quinta (13) para apresentar emendas ao PL do Orçamento 2022. A nova versão da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi debatida nesta quarta-feira (12), em audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró. Presente à audiência, o secretário municipal de Planejamento, Frank Felisardo, explica que o novo projeto pouco difere do anterior. “É um projeto sem grandes alterações em relação ao anterior. Apenas estabelecemos, no Orçamento, a reserva de contingência para emendas impositivas dos vereadores, no valor de R$ 9 milhões e 234 mil, em cumprimento à decisão judicial”, informa o secretário.

FOTO: EDILBERTO BARROS