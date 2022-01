“É importante que a população entenda que as UPAs são unidades de urgência e emergência”

A secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, realizou visita à UPA do Santo Antônio, a fim de garantir que a unidade, assim como as outras duas UPAs, esteja com estoque de medicamento suficiente para atender à população. Ela lembra, no entanto, que UPAs são unidades destinadas aos atendimentos de urgência e emergência e que a medicação existente nas unidades é prioritária para casos urgentes. Quando o paciente não se enquadra nessas classificações, o médico prescreve uma medicação para ser adquirida posteriormente, pelo próprio paciente.