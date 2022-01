PF incinera 2,6 toneladas de drogas apreendidas em 2020 e 2021 em Natal e Região Metropolitana

A incineração aconteceu nesta quinta-feira (13), no alto-forno de uma usina localizada na Zona Rural do município de Arês, na região metropolitana de Natal. Ao todo, foram 1.907,59 kg de cocaína; 677,06 kg de haxixe; 44,63 de maconha e 100 comprimidos de ecstasy, além de petrechos utilizados para acondicionar as drogas.