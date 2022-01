Idoso tem casa arrombada e é executado com um disparo de arma de fogo em Grossos

Manoel Tertulino da Silva, de 66 anos, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14). O crime aconteceu no bairro Coqueiros. No local populares estavam comovidos com o caso, pois o idoso era tido como uma pessoa boa, que não tinha envolvimento com ilícitos. A Polícia Militar realizou o isolamento do local até a chegada do Itep e da Polícia Civil. O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.