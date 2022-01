TAC viabiliza correção de mais provas discursivas e andamento do concurso do Itep/RN

O edital de concurso público para cargos no quadro de pessoal do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado (Itep) sofreu uma retificação para garantir a correção de um maior número de provas discursivas.

A medida é fruto de um termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) com o Governo do Estado e o Instituto AOCP, responsável pela condução do certame.

Diretamente, a alteração no edital viabiliza a correção de mais provas discursivas, além daquelas previstas na tabela 12.1 do edital, nos casos em que houver menos candidatos aprovados do que as vagas oferecidas.

Tudo isso observando-se a ordem de classificação da prova objetiva, de modo que seja obtida a equivalência entre o número de candidatos aprovados e as vagas ofertadas. Por parte do Instituto AOCP, as correções adicionais não se refletirão na cobrança de custo extra.

Com isso, a expectativa é que o andamento do concurso, que estava suspenso pelo prazo de 60 dias, seja retomado, passando-se, em breve, para a fase da avaliação psicológica.

Clique AQUI para ler o TAC na íntegra.