Monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) junto a moradores de comunidades rurais de Mossoró mostrou boas chuvas na noite desta quinta-feira (13) em, ao menos, 13 localidades da zona rural do município.

“Isso é um monitoramento que a gente da Secretaria de Agricultura faz na zona rural para ter noção da situação de como está o período chuvoso nas comunidades para facilitar o trabalho do Programa Semear. As informações são muito boas. Foi bastante chovido na região. Os destaques foram nas localidades do polo Maísa, que teve bastante volume, e a parte também do polo Hipólito, que foi muito bem chovido”, explicou o professor de Ciências Naturais e Exatas, Alciomar Lopes.

De acordo com ele, o levantamento aponta que choveu nas comunidades de Hipólito, Santa Rita, Fazenda Nova, Cabelo de Nego, Olho D’Água Velho, Curral de Baixo, Piquiri, Barrinha, Assentamento Real, Assentamento Favela, Montana e Riachinho.

Alciomar Lopes destaca também que é esperado para os próximos dias o acumulado de 60 milímetros. Até esta sexta-feira (14), o acumulado em janeiro já passou dos 80mm.

“Nós estamos na metade do mês de janeiro e já conseguimos um volume de 80,6 milímetros. Nossas previsões para os próximos 15 dias é de um volume de aproximadamente 60 milímetros”.