Estimado em R$ 851 milhões, orçamento para 2022 é aprovado pela Câmara de Mossoró

Os vereadores realizaram cinco sessões extraordinárias para aprovação do projeto, de autoria do executivo municipal. Prevista para terça-feira (18), a votação foi antecipada para esta sexta (14), em acordo entre as bancadas. Uniu os parlamentares a necessidade de o município dispor do orçamento deste ano aprovado, o quanto antes. A versão final do Projeto de Lei será lida na segunda-feira (17), sem seguida, será enviada para sanção do Prefeito Allyson Bezerra.