MOSSORÓ: PM registra assassinato em Pau Branco e tentativa na feira da Cobal

Preso de Justiça Frantiado Dantas, da Serra do Mel, estava num bar durante a madrugada deste domingo, 16, quando foi morto com tiros de escopeta 12. Já o vendedor Raimundo sofreu uma facada no seu local de trabalho aos domingos, sendo que neste caso a Guarda Municipal prendeu o acusado, que é o pai de Daniel Benício, que havia sido esfaqueado por Raimundo. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil