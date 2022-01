Matrículas para alunos novatos começam hoje e seguem até o dia 23 de janeiro

Começou nesta segunda-feira (17) a última etapa do calendário de matrículas da rede municipal de ensino de Mossoró para o ano letivo de 2022. Até o próximo dia 23, serão ofertadas vagas para novos alunos, em todas as etapas (berçário, maternal, infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA). As matrículas acontecem em formato 100% on-line, por meio da plataforma “Mossoró Digital”.

O passo a passo da matrícula é simples: inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”. Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.

A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”. Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino (série ou turma que o estudante vai cursar). De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, da documentação prevista na portaria (confira AQUI) que instituiu o calendário de matriculas (confira a relação completa mais abaixo). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a matrícula.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a rede municipal de ensino de Mossoró está ofertando, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022, ampliando o quantitativo em relação a anos anteriores.

Confira a documentação

Certidão de Nascimento, CPF, Cartão de Vacina, Cartão SUS ou outro comprovante de identidade (cópia);

– Identidade e CPF dos pais e/ou responsáveis pela matrícula;

– Histórico Escolar, quando for o caso;

– Comprovante de residência (cópia);

– Cartão do Programa Bolsa Família do responsável – caso a criança/aluno seja beneficiário;

– Folha resumo contendo o número do NIS da criança, caso o aluno seja beneficiário (NÃO OBRIGATÓRIO);

– Declaração expedida pela Unidade de Ensino onde o aluno estudou anteriormente, com validade de 30 (trinta) dias;

– Laudo médico, em caso dos alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com altas habilidades/superdotação;

– Comprovante de Trabalho nos dois turnos, Carteira de Trabalho assinada ou declaração do empregador para as mães que pleiteiam vagas destinadas às crianças das turmas de Integral da Educação Infantil;

– 01 (uma) foto 3×4.