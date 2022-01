Mossoró disponibiliza 220 doses contra influenza em ponto extra na UNP

As doses serão aplicadas das 08h às 11h e das 13h ás 17h no ponto extra localizado na Universidade Potiguar (UNP). “A vacina da gripe já vinha sendo disponibilizada à população de Mossoró em todas as Unidades Básicas de Saúde do nosso município, como a procura foi grande, as unidades aplicaram todas as doses, nós reunimos as doses que restaram no ponto extra da UNP e estamos convocando a população para se vacinar”, destacou Morgana.