Corpo de homem é encontrado no rio próximo ao assentamento Paulo Freire, em Mossoró

O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), boiando nas água do rio, próximo ao assentamento Paulo Freire, na zona rural de Mossoró.

A vítima, não identificada, trata-se de um homem. Populares teriam avistado o corpo por volta das 6h e acionado o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

O corpo do homem foi retirado da água por uma equipe do corpo de bombeiros. Em seguida, foi levado para a sede do Itep. A Polícia Civil também esteve no local.

De acordo com o perito Marcos Daian, o homem já estaria no local há cerca de 48h. No corpo, aparentemente, não existem marcas de violência o que pode indicar morte por afogamento. Esta versão, no entanto, só poderá ser confirmada após a realização dos exames de necropsia.

Após os exames, o corpo permanecerá no Itep até que algum parente apareça para reconhecê-lo.