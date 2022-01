Vítima de assalto é baleada nas Malvinas e jovem assassinado no Papoco

Os dois casos aconteceram na tarde desta terça-feira (18), em Mossoró. A primeira ocorrência aconteceu nas Malvinas. De acordo com informações da Polícia Militar, um rapaz teria sido assaltado e mesmo após ter entregado os pertences, foi alvejado na região da coxa. Ele foi socorrido para a UPA do Alto de São Manoel e transferido para o HRTM. O estado de saúde dele é considerado estável; já por volta das 15h30, um jovem identificado como Higor Araújo da Silva, de 16 anos, foi encontrado morto, com vários disparos de arma de fogo, em uma estrada carroçável de acesso ao motel Havana, no Papoco. Não há informações sobre os atiradores. A Polícia Civil vai investigar o caso.