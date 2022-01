Secretaria de Educação amplia em mais de 1000 o número de vagas para 2022

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ampliou a oferta de vagas na rede municipal de ensino, são mais de 1000 vagas com destaque para equipamentos como a Escola Maurício Fernandes, Unidade de Educação Infantil (UEI) Zezinha Gurgel (com quatro novas turmas) e UEI do conjunto Nova Mossoró, recém-criada. Somente a UEI do Nova Mossoró disponibilizou mais de 160 vagas para alunos daquela região.



Para o ano letivo de 2022, a secretaria informa que a Escola Maurício Fernandes da Silva (antigo Colégio Evangélico), que funciona agora em uma nova estrutura, no Centro da cidade (Avenida Dix-neuf Rosado – Leste Oeste), ainda dispõe de vagas para praticamente todas as suas turmas de Ensino Fundamental. A unidade ainda oferta oportunidades de ingresso em turmas do 1º ano, 2º, 3º, 4º, 6º e 8º ano. As matrículas podem ser feitas através da plataforma “Mossoró Digital”.

“A Escola Maurício Fernandes, por exemplo, está localizada em uma área central da cidade, em um prédio com estrutura adequada e apta para receber até 722 alunos. Para esta unidade, ampliamos uma turma do 1º ano e mais três turmas de 6º ano, então há vagas disponíveis ainda”, explica a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.



A Secretaria de Educação esclarece que, em algumas unidades, a quantidade de vagas oferecidas após a conclusão das etapas anteriores do calendário de matrículas (novos alunos com deficiência, matrículas de alunos com deficiência, renovação e transferência) é reduzida. Há escolas, como Rotary e Manoel Assis, por exemplo, que já não dispõem mais de vagas no sistema. “Mas há vagas em outras unidades na rede. Todas as informações constam no nosso sistema de matrículas, que é público e transparente”, reforça Hubeônia Alencar.



A rede ainda oferece mais de 3 mil vagas para alunos novatos. As matrículas devem solicitadas até o dia 23 de janeiro. Já foram registradas, no sistema, até as 14h30 desta terça-feira (18), 3.654 pedidos de vagas para novos alunos, em todas as etapas de ensino.



Como fazer a matrícula



O passo a passo da matrícula é simples: inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”. Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.



A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”. Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino (série ou turma que o estudante vai cursar). É importante que o pai fique atento à escolha da etapa de ensino conforme a idade do seu filho.



De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.