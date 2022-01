IPTU é importante para ações, projetos e investimentos em benefício da população de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró disponibiliza desconto de 25% no pagamento, em cota única, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Os recursos decorrentes do tributo são importantes para ações, projetos e investimentos em benefício da população.

A guia de recolhimento do IPTU do exercício 2022 já está disponível. O acesso ocorre de forma simples e ágil, pela internet. A emissão da guia acontece por meio do site Prefeitura de Mossoró, clicando na aba “Contribuinte” e, depois, no ícone “IPTU”.

A guia também pode ser requerida através de atendimento presencial na Secretaria da Fazenda, localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, Centro. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 7h às 17h.

O desconto do IPTU disponibilizado pela Prefeitura de Mossoró é maior do que o de Natal (16%), Campina Grande (15%), Recife (10%) e João Pessoa (5%). O desconto também é maior entre as cidades circunvizinhas a Mossoró no exercício de 2022 do tributo.

Além do desconto para pagamento em cota única, o Município disponibilizou desconto de 5% para o pagamento em até três parcelas mensais e 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas.

Com os recursos do IPTU, o Município realiza projetos, ações e faz investimentos em diversas áreas prioritárias em prol da população mossoroense.

O IPTU é uma receita própria que pode ser investida em qualquer área definida ou onde o Município tenha demanda.

Confira o calendário do recolhimento do IPTU 2022:

PARCELA - VENCIMENTO

Quota única/1ª quota.......................... 28/02/2022

2ª quota............................................... 31/03/2022

3ª quota .............................................. 29/04/2022

4ª quota .............................................. 31/05/2022

5ª quota .............................................. 30/06/2022

6ª quota .............................................. 29/07/2022

7ª quota .............................................. 31/08/2022

8ª quota .............................................. 29/09/2022