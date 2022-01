Homem que estava desaparecido é encontrado morto próximo ao poço da Barrinha

Familiares reconheceram o corpo como sendo de Francisco Sergio da Costa Luz, de 55 anos, conhecido como Seu Nisto. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de janeiro e estava sendo procurado pela família. O homem foi encontrado numa região de mata, na manhã desta quinta-feira (20), por um morador que passava pelo local e o avistou. De acordo com a perita do Itep, Emanuela Pinheiro, não foram encontrados sinais de violência no local e tudo aponta para uma morte natural, mas assim como a identidade da vítima, essa informação só será confirmada oficialmente após os exames necroscópicos.