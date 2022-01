Pau dos Ferros registra óbitos de duas crianças com sintomas gripais. Maria Heloísa, de 1 ano, e Helena Maia Diógenes, de 2 anos, morreram com cerca de 24h de diferença. Ambas estavam internadas no Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade. Há ainda registro de outras quatros crianças estão internadas em estado grave, com quadro de pneumonia. A Sesap informou que está investigando os casos.

FOTO: REPRODUÇÃO