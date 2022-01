Roubo de fios deixa comunidade de Areias Alvas em Grossos sem energia

Criminosos roubaram a fiação da rede elétrica que abastece a comunidade de Areias Alvas, zona rural do município de Grossos, na região da Costa Branca e deixaram cerca de 900 moradores às escuras.

Durante a ação, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), os elementos também danificaram a fiação de internet. Segundo os moradores, a ideia era deixar a população sem comunicação e dificultar o aviso as autoridades.

As equipes da polícia militar de Grossos e Tibau foram acionadas ainda pela madrugada e realizaram diligências na região, mas até o momento ninguém foi preso.

Em relação a falta de energia para a comunidade, a Cosern já está trabalhando no local para restabelecer o fornecimento.

Em nota, a companhia informou que registrou novo furto de cabos da rede elétrica nesta sexta-feira (21), no município de Grossos, na área rural. O furto foi registrado às 00h54 e interrompeu o fornecimento de energia elétrica para 899 clientes.



NOTA - FURTO DE CABOS DA REDE ELÉTRICA GROSSOS

A NEOENERGIA COSERN informa que registrou novo furto de cabos da rede elétrica nesta sexta-feira (21), desta vez no município de Grossos - Área Rural. O furto foi registado às 00h54 e interrompeu o fornecimento de energia elétrica para 899 clientes. Às 04h40 foram normalizados 391 clientes. A previsão inicial para normalização de todos os clientes é as 16h00.

Somente nos primeiros 20 dias de 2022, já foram registadas 318 ocorrências provocadas por furtos na rede elétrica em todo estado. Ao longo de 2021, foram 1.230 ocorrências.

A distribuidora abriu diversos boletins de ocorrência para esses casos e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.

O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia às residências e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, empresas e empreendimentos turísticos no interior e litoral potiguar.

A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e realizando reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para buscar soluções para o problema.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA NEOENERGIA COSERN

O furto de cabos da rede de energia está se tornando uma prática recorrente no estado, no último dia 14, roubaram a fiação da rede elétrica que abastece várias empresas e comunidades da região do Delta do Rio Piranhas Açu, entre as cidades de Macau, Pendências e Porto do Mangue, no Vale do Açu, deixando um prejuízo milionário na cadeia produtiva do sal e do camarão.

Veja mais

Roubo de fios deixa setor produtivo de sal sem energia no Vale do Açu mais uma vez

Sobre o furto da região do Vale do Açu, a secretaria da segurança e defesa social do Rio Grande do Norte, (Sesed), informou que prepara uma nova rodada de diálogo para intensificar o trabalho ostensivo e de investigação contra o roubo de fios elétricos na região.

Com informações de O Facho de Grossos.