Prefeitura amplia número de linhas com o programa ‘Ônibus no Bairro’

O Programa Ônibus no Bairro mudou a realidade do transporte coletivo de Mossoró. No início de 2021, o município tinha apenas três linhas de ônibus em funcionamento. Com estudos, organização e investimentos por parte da Prefeitura, foi possível dobrar o número de itinerários.



A cidade tem hoje seis linhas de ônibus, um aumento de 100% comparado ao cenário encontrado no início do ano passado. Até maio deste ano, mais de 30 bairros e localidades vão passar a contar com ônibus nos bairros, atendendo às demandas da população.



As linhas Vingt Rosado/Conjunto Novo, Nova Vida, Abolições, Planalto/Liberdade, Aeroporto/Macarrão e Sumaré já estão funcionando. Seguindo o cronograma de ampliação realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), em fevereiro, mais seis linhas irão reforçar o transporte coletivo do município.



A previsão é que as linhas Abolições/Santa Júlia, Universidades, Alameda/Bom Jesus, Boa Vista/Belo Horizonte, Nova Mossoró e Shopping/Rodoviária comecem a circular até fevereiro. Já as linhas Santo Antônio/Barrocas e Odete Rosado/Geraldo Melo em maio de 2022.