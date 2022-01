PM registra dois homicídios na cidade de Mossoró neste sábado, dia 22

O ITEP já identificou uma das vítimas. Trata-se de Francisco Nazário de Figueiredo Neto, de 26 anos, que foi encontrado baleado na cabeça no bairro Bom Jardim. A segunda vítima está sendo identificada oficialmente no ITEP. Foi perseguida, baleada e morta na região da Rua Anatália de Meio Alves, no bairro Paredões, no início da tarde deste sábado.