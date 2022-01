“Acabou o sofrimento”, diz dona de casa residente na localidade de Lagoa do Xavier

A comunidade Lagoa do Xavier, que fica distante 25 km da cidade, vinha pedindo ao Poder Público Municipal para resolver a questão do abastecimento há pelo menos 20 anos, sendo sempre ignorada. “Agora veio um homem novo, que não sei o nome, que resolveu logo e tá fazendo mais”, diz o Cabo Domingos, líder da comunidade, pouco antes do prefeito Allyson Bezerra chegar, neste domingo, dia 23, para oficializar a entrega do aparelho que retira o sal da água, deixando-a potável. Confira vídeo da entrega e os que diz os moradores e o prefeito da importância da água para a sobrevivência no campo.

“Com água, tudo funciona”, diz Seu Francisco de França, líder comunitário da Localidade Lagoa Xavier. “Ótimo, a gente nunca viu isso”, diz a dona de casa Maria Aparecida da Silva, que mora na comunidade há mais de 20 anos. “Na verdade, água é ouro”, completa o prefeito Allyson Bezerra, ao resolver a questão de abastecimento em mais uma comunidade rural.

O problema do abastecimento de água na zona rural era generalizado, conforme o MOSSORÓ HOJE denunciou no canal 12 Horas Mossoró do Youtube. Existem 137 localidades rurais e, pelos menos 80% delas, os moradores reclamavam nas reportagens que não tinha água para beber. “O homem do campo não estava no orçamento”, explica o prefeito Allyson Bezerra.

O MH registrou neste domingo, 23, a alegria dos moradores da comunidade Lagoa de Xavier ao ter o pedido de 20 anos atendido pelo Poder Executivo Municipal. O prefeito Allyson Bezerra foi pessoalmente com o secretário de Agricultura Faviano Moreira, fazer a entrega do aparelho que retira o sal da água, deixando-a de ótima qualidade para o consumo humano.





“É algo de grande importância para nós. Representa uma luta de mais de 20 anos e agora virou realidade nossa reivindicação. As dificuldades eram grandes, pois água boa só nas comunidades vizinhas, percorrendo 6 quilômetros, por exemplo. Agora vindo pra cá diretamente melhora muito. Nossa luta é antiga e agora o sonho virou realidade", contou Francisco de França, líder comunitário da localidade de Lagoa do Xavier. Ele é conhecido por Cabo Domingos.

A iniciativa representa segurança hídrica para homens e mulheres da zona rural de Mossoró. “É o primeiro dessalinizador novo entregue nesta gestão. Isso representa segurança hídrica para as famílias aqui da comunidade Lagoa do Xavier. Aqui é um dos assentamentos mais antigos de Mossoró e era abastecido por carro pipa ou as pessoas tinham que se deslocar até a Serra Mossoró para ter água de qualidade”, elencou Faviano Moreira, titular da SEADRU.

A entrega do novo dessalinizador na comunidade Lagoa do Xavier contou com participação do prefeito Allyson Bezerra que elencou a importância de ações que promovem o desenvolvimento da zona rural e qualidade de vida da população.

“São realizações como essa de hoje, entrega do dessalinizador, perfuração de poços, conserto de bombas que estamos ampliando e levando para várias comunidades rurais de Mossoró. Hoje, é mais um dia emocionante, gratificante que vale a pena lutar, trabalhar, servir à população. Estamos trabalhando de domingo a domingo para entregar ao povo de Mossoró os melhores serviços”, destacou o prefeito.





As dificuldades enfrentadas no passado agora dão lugar a um cenário de esperança com a chegada do líquido precioso. Água acessível e de qualidade garantindo dignidade aos homens e mulheres do campo. “Aqui a gente só tinha água doce no inverno e agora com o dessalinizador melhora muito para ter água de qualidade. As dificuldades eram grandes. Tínhamos que nos deslocar até outras comunidades procurando por água e agora esse benefício chegou para nossa comunidade”, disse Francisco Daniel, morador da localidade.

“Aqui é uma comunidade que havia necessidade de ter água potável. Nós chegamos com os materiais, recursos próprios e contamos com a parceria da comunidade. A autonomia e segurança hídrica para as comunidades são importantes no sentido de garantir água potável. Hoje, a comunidade conta com a oportunidade de ter aqui dentro água potável para beber”, explicou Raniere Barbosa, gerente de Desenvolvimento Rural do município.





Os investimentos da Prefeitura abrangem uma série de serviços voltados à zona rural. "O Mossoró Rural é o maior programa de capacitação técnica, apoio técnico ao homem do campo. Nós estamos levando para o homem do campo o que há de melhor em conhecimento com instituições como o Sebrae, parcerias para levar cursos, tecnologias para o aprimoramento do plantio e da colheita. Uma série ações dando independência aos agricultores, produzindo bem, vendendo, ampliando as cooperativas”, frisou Allyson Bezerra.

Assim como em Lagoa do Xavier, A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural segue trabalhando para ampliar os benefícios de modo a contemplar mais localidades rurais. "Recentemente, tivemos uma boa notícia com o anúncio de recursos vindos da FUNASA para perfuração de poços. Com esses recursos e orçamento aprovado já temos o mapeamento das comunidades que apresentam maior necessidade de perfuração de poços e dessalinizadores", acrescentou Faviano Moreira.