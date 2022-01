Ufersa emite nota comunicando a suspensão das atividade presenciais por uma semana

De acordo com a nota, a medida, que vale desta segunda-feira (24) até o dia 31 de janeiro, se deve ao aumento de casos de Covid-19 e Gripe em Mossoró e em todo o Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada após a testagem positiva de alguns servidores que estavam no trabalho presencial. A reitora, professora Ludimilla Oliveira, inclusive, anunciou testagem positiva para a Covid-19 no último sábado, dia 22. As atividades na universidade permanecerão de forma remota.