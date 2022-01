Acusado de ter matado o irmão a facadas em Mossoró vai a júri nesta terça (25)

O conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró inicia as sessões do ano de 2022 nesta terça-feira (25), quando se reunirá para julgar a culpa de Silvio Xavier Ferreira, de 49 anos, pelo homicídio do irmão dele, Agnaldo Xavier Ferreira.

O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2007, após uma discussão na casa da mãe deles, localizada no bairro Costa e Silva, em Mossoró. Agnaldo foi morto a facadas.

O julgamento popular terá início por volta das 8h30, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, com a escolha das sete pessoas que irão compor o corpo de jurados.

O Júri será presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, será feita pelo Promotor Público Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu ficará por conta do advogado José Carlos de Câmara Santana.

O CRIME

De acordo com a denúncia do MPRN, contra nos autos do processo que no dia 3 de fevereiro de 2007, por volta das 16h30, os irmãos Silvio Xavier Ferreira, de 49 anos, e Agnaldo Xavier Ferreira estavam na cozinha da casa da mãe deles, conversando.

Em determinado momento, os dois teriam iniciado uma discussão e entraram em luta corporal. Durante o confronto, Silvio se armou com uma faca tipo peixeira e desferiu vários golpes contra Agnaldo.

O réu fugiu em seguida, para evitar ser capturado. Agnaldo não resistiu aos ferimento e morreu no local.

O MP denunciou Silvio e irá pedir a condenação dele pelo crime de homicídio.