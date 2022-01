Confira o calendário anual de pagamento dos servidores de Mossoró para 2022

O calendário foi divulgado nesta terça-feira (25), pela Prefeitura de Mossoró. Assim como ocorreu em 2021, o cronograma da folha salarial do funcionalismo terá pagamento no último dia útil de cada mês, ou seja, os trabalhadores terão o salário base e adicionais pagos dentro do mês trabalhado. A Prefeitura deve publicar a Portaria Nº 07/2022 no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), nesta terça-feira (25). O calendário anual propicia planejamento e mais segurança financeira ao funcionalismo municipal.