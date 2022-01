Souza reafirma apoio para convocação de aprovados no concurso da PCRN

O deputado Souza (PSB) se reuniu nesta terça-feira (25) com o representante dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil, Adson Rocha.

Na ocasião, o parlamentar reiterou o apoio do seu mandato de deputado estadual aos pleitos apresentados pela categoria, entre eles a convocação dos aprovados no último concurso realizado no Rio Grande do Norte.

No final do ano passado, durante a votação do orçamento, Souza conseguiu a garantia da rubrica orçamentária para convocação e realização da formação dos aprovados no concurso.

“Diante deste cenário positivo e após 13 anos de espera, temos agora a expectativa de reposição de parte do grande déficit no efetivo da Polícia Civil do Rio Grande do Norte”, afirmou Souza.