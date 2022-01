Sessões do TJP são suspensas após mais de 40 servidores e residentes testarem positivo para covid

A justiça do Rio Grande do Norte suspendeu, pelo período de 10 dias, a contar desta quarta-feira (26), a realização de atividades presenciais no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Com isso, os júris populares que estavam marcados para serem realizados nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28) e dos dias 1º a 4 de fevereiro (terça a sexta da próxima semana), também foram adiados.

A decisão é do Juiz Corregedor Auxiliar Marivaldo Dantas de Araújo, concedida a pedido do Diretor do Foro em Substituição, juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O juiz Vagnos explicou que fez o pedido devido ao “número de servidores efetivos e cedidos com casos diagnosticados neles ou em residentes (parentes e pessoas com quem convivem) que aumentou muito nesses últimos dias. À medida é evitar que se espalhe mais ainda a doença, entre os servidores, jurados, advogados, promotores e demais públicos que frequentam o fórum”.

Ainda de acordo com a decisão, as demais atividades do fórum ainda deverão permanecer em regime de teletrabalho, podem ocorrer online, por exemplo, algumas audiências.

Quanto ao júris, novas datas de realização deverão ser anunciadas em breve.

Veja a íntegra da decisão abaixo: